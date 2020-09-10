"Врачи прогнозов не дают": появилась тревожная информация о состоянии избитого Балуха

Врачи воздерживаются от комментариев, подчеркнула Ирина Геращенко.
Состояние избитого бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.
Об этом сообщила народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко в Facebook.
По ее словам, врачи не дают никаких прогнозов относительно дальнейшей ситуации.
"От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое"... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - отметила она.
- Об избиении Балуха сообщил другой узник Кремля Олег Сенцов. Он рассказал, что у потерпевшего сломана рука и ключица.
- Владимир Балух - крымский фермер, украинский активист. После аннексии полуострова остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. За это подвергся преследованиям оккупационными властями.
- Балуха освободили год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией вместе с другими незаконно заключенными украинцами.
Автор: Алексей Тычина