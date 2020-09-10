"Врачи прогнозов не дают": появилась тревожная информация о состоянии избитого Балуха

Владимир Балух / "Громадське

Состояние избитого бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщила народный депутат от Европейской солидарности Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, врачи не дают никаких прогнозов относительно дальнейшей ситуации.

"От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое"... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - отметила она.