Враг перебросил ракетоносители ближе к Киеву: эксперт о вероятных целях атак РФ

Отсутствие обстрелов Киева в последние дни не свидетельствует об уменьшении атак, предупредил Юрий Игнат.

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РФ готовит новые удары, предупредили в ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты не отказываются от террористических ракетно-дроновых ударов по украинским городам, заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"В частности, баллистическими ракетами, имею в виду С-300, бьет. Ну и БПЛА будут в дальнейшем применять. На это есть много причин, почему они это делают", — подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

По словам спикера Командования Воздушных Сил ВСУ, отсутствие обстрелов столицы в последние дни не свидетельствует об уменьшении атак.

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"Бывают дни когда больше (обстрелов – ред.), но когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов это не значит, что надо расслабляться и они уменьшились. Ну вот враг решил себе таким образом спланировать. Может, ведут какую-нибудь подготовку. Может, где-то по другим направлениям переориентируют свои силы", — добавил Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Угроза ракетных ударов по Киеву

В свою очередь военный эксперт Александр Коваленко пояснил, что перемещение ближе к северу Украины стратегической авиации РФ Ту-22, с помощью которых наносятся удары ракетами Х-22, свидетельствует о том, что оккупанты сокращают расстояние отлета до локации пуска ракет.

"Преимущественно речь идет о ракетах Х-22, носителями которых являются Ту-22М3. И это уже опасность не сколько для юго-восточных, восточных и центральных областей, столько для севера - Черниговская, Киевская, Сумская области будут в зоне риска", — отметил он в эфире 1+1.

Он не исключает, что в ближайшее время Россия будет запускать Х-22 именно по этим областям. Эксперт напомнил, что именно в июне оккупанты использовали 18 таких ракет. Вероятно, они делают акцент на использовании Х-22 потому, что им не хватает какой-то другой номенклатуры.

"Возможно, они будут запускать Х-22 по Киеву и Киевской области", — подытожил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары РФ по Украине

Напомним, в Сумах в результате российской атаки беспилотниками погиб один человек. В Сумской ОВА сообщают, что было четыре попадания БПЛА типа "Shahed 136" по центру Сум.

Известно о 16 раненых различной степени. Повреждено админздание и два многоквартирных жилых дома.

В ночь на 29 июня Россия в очередной раз атаковала Украину с воздуха. На Запорожье и в Харьковской области прогремели взрывы. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об атаке баллистическими ракетами.

В ночь на 2 июля страна-агрессор Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе Shahed. К счастью, все Шахеды в небе над Киевом были уничтожены.

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