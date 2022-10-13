"Все, батюшка, валим": священник из Москвы стрелял из гранатомета по украинцам

Священник из РФ / скриншот с видео

Российский священнослужитель из гранатомета вместе с оккупантами начал убивать украинцев.

Соответствующие кадры появились в четверг, 13 октября, в Twitter российского блоггера Рустема Адагамова, вынужденно живущего в Праге.

На видео виден молодой человек в рясе, который стоят рядом с военными, держа на плече гранатомет. Перед тем, как произвести выстрел, священник заявил: "Московская духовная академия борется с НАТО".

Информации о месте стрельбы и времени, когда они происходили, нет.

После совершенного выстрела один из военных говорит священнику, нужно бежать.

"Все, батюшка, валим", - позвали российского попа.

Из этого можно заключить, что огонь велся в сторону позиций ВСУ, поэтому оккупанты поспешили покинуть место, чтобы не попасть под ответный огонь.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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