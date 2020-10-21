Все в онлайн - Шмыгаль рассказал, когда Кабмин уйдет на "удаленку"

Денис Шмыгаль на заседании Кабмина / сайт правительства

С начала следующей недели, 26 октября нынешнего года, заседания украинского Кабинета Министров будут проходить в дистанционном формате ‒ в онлайн-режиме.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках очередного заседания правительства.

"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени", – заявил он.

По словам чиновника, Кабинет министров должен также демонстрировать на собственном примере ‒ дистанционная работа является обязательным требованием времени.

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