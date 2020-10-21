Все в онлайн - Шмыгаль рассказал, когда Кабмин уйдет на "удаленку"

Премьер-министр утверждает, что перевод правительства в онлайн - требование времени.
С начала следующей недели, 26 октября нынешнего года, заседания украинского Кабинета Министров будут проходить в дистанционном формате ‒ в онлайн-режиме.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках очередного заседания правительства.
"Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени", – заявил он.
По словам чиновника, Кабинет министров должен также демонстрировать на собственном примере ‒ дистанционная работа является обязательным требованием времени.
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Карантин в Украине - что было ранее:
- СМИ сообщали, что украинские власти рассматривают пять сценариев возможного усиления карантина в стране до конца нынешнего года. При этом решение о жестком локдауне якобы пока что не обсуждается.
- Президент Владимир Зеленский во время встречи с религиозными лидерами рассказал, при каком условии в Украине максимально ужесточат коронавирусный карантин.
- По словам руководителя страны, карантин ужесточится лишь в случае, если суточное число зараженных коронавирусом украинцев достигнет 9,5 тысячи человек.
- До того народный депутат от президентской партии Слуга народа Роксолана Пидласа заявила о том, что ввод локдауна в стране чреват катастрофическими последствиями для экономики.
Автор: Дмитрий Видоменко