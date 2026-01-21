Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видео

Бруклин Бекхэм сильно обиделся на своих родителей из-за супруги Николы Пельтц.

https://glavred.info/starnews/viktoriya-bekhem-otvernulas-ot-syna-i-zaplakannoy-nevestki-v-seti-vsplylo-video-10734221.html Ссылка скопирована

Сын Бекхемов поделился личным / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube

Кратко:

Как себя повела на видео Виктория

Как выглядела Никола Пельтц

Западные СМИ продолжает "лихорадить" из-за скандала в семье легендарного футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги Виктории, со старшим сыном Бруклином Бекхэмом и его женой Николой Пельтц.

Накануне Бруклин сделал несколько сториз на своей странице в Instagram, где рассказал о всех обидах, которые ему якобы нанесли звездные родители. Об этом конфликте пишут многие, а также продолжают делится архивными видео, на котором частично виден конфликт звездной семьи.

видео дня

Виктория отвернулась от сына на фото / Скриншот YouTube

На видео, которое снова появилось в сети, жена Бруклина Бекхэма, Никола Пельтц, выглядела неловко, позируя с известной семьей своего возлюбленного.

Во время премьеры документального сериала Netflix "Бекхэм" в 2023 году Дэвид и Виктория Бекхэм позировали вместе, после чего к ним присоединилась остальная семья.

Когда 26-летний Бруклин подошел к своим родственникам, он взял 31-летнюю Пельтц за руку и отвел ее в левую часть группового снимка.

Заплаканная жена с каменным лицом, одетая в красное кожаное мини-платье и колготки, стояла в конце очереди, пока Бруклин обнимал её за талию.

По всей видимости, во время фотосессии Пельтц общалась только со своим мужем.

Несколько поклонников отметили, насколько "неловко" выглядела наследница на фотографиях.

"Может ли плечо Виктории быть ещё холоднее?" — написал один из пользователей.

Нашумевшее семейное фото футболиста с семьей / Скриншот YouTube

Напомним, что всплывшее видео появилось после того, как Бруклин выступил с резким заявлением о своей семье, утверждая, что его родители сделали все возможное, чтобы "разрушить" его брак.

"Я не хочу мириться со своей семьей", — написал молодой мужчина.

"Меня не контролируют, я впервые в жизни отстаиваю свои права. Всю свою жизнь мои родители контролировали освещение в прессе событий, касающихся нашей семьи", — добавил он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинский общественный деятель и волонтер Сергей Притула рассказал о разговоре, который состоялся между ним и комиком Андреем Молочным после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее также украинская актриса Ольга Сумская получила волну хейта в соцсети Threads из-за своего предложения, связанного с отключениями электроэнергии. Комментаторы припомнили артистке, что ее родная дочь живет в Москве.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктория Бекхэм Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред