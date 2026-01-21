"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головой

Жене Коту понадобилось оперативное вмешательство.

Женя Кот - операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Женя Кот

Известный танцор Женя Кот обеспокоил поклонников в Instagram сообщением о том, что ему понадобилось оперативное вмешательство. Звезда "Танцев со звездами" показался с повязкой на голове и рассказал, как прошла операция.

Евгений отправился в клинику на плановое вмешательство. Танцор обратил внимание, что его забрали в операционную в удачный момент.

"Забирали на операцию в правильное время", — сообщил Женя, показав часы на телефоне.

Женя Кот - танцы / фото: instagram.com, Женя Кот

Знаменитость не стал слишком сильно волновать фанатов — сразу после процедуры он вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.

Женя Кот - "Танцы со звездами" / фото: instagram.com, Женя Кот

"Уже на базе. Всем спасибо за волнение. Все ОК", — подписал танцор фотографию в послеоперационной палате.

На снимке видно, что у Кота перебинтована голова в области ушей — именно на этот орган ему делали вмешательство. Танцор признался, что давно должен был решиться на операцию, но из-за обстоятельств сделал это только сейчас. Он поблагодарил врачей и рассказал об ощущениях после процедуры.

Женя Кот после операции / фото: instagram.com, Женя Кот

"Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот пришло время. Немного болит, но это не проблема, пройдет. Спасибо врачу и команде — было быстро и весело. Спасибо анестезии, что не чувствовал всего процесса", — написал Женя Кот.

