Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головой

Кристина Трохимчук
21 января 2026, 11:27
18
Жене Коту понадобилось оперативное вмешательство.
Женя Кот - операция
Женя Кот - операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Женя Кот

Вы узнаете:

  • Жене Коту сделали операцию
  • Как себя чувствует танцор

Известный танцор Женя Кот обеспокоил поклонников в Instagram сообщением о том, что ему понадобилось оперативное вмешательство. Звезда "Танцев со звездами" показался с повязкой на голове и рассказал, как прошла операция.

Евгений отправился в клинику на плановое вмешательство. Танцор обратил внимание, что его забрали в операционную в удачный момент.

видео дня

"Забирали на операцию в правильное время", — сообщил Женя, показав часы на телефоне.

Женя Кот - танцы
Женя Кот - танцы / фото: instagram.com, Женя Кот

Знаменитость не стал слишком сильно волновать фанатов — сразу после процедуры он вышел на связь и рассказал о своем самочувствии.

Женя Кот -
Женя Кот - "Танцы со звездами" / фото: instagram.com, Женя Кот

"Уже на базе. Всем спасибо за волнение. Все ОК", — подписал танцор фотографию в послеоперационной палате.

На снимке видно, что у Кота перебинтована голова в области ушей — именно на этот орган ему делали вмешательство. Танцор признался, что давно должен был решиться на операцию, но из-за обстоятельств сделал это только сейчас. Он поблагодарил врачей и рассказал об ощущениях после процедуры.

Женя Кот после операции
Женя Кот после операции / фото: instagram.com, Женя Кот

"Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот пришло время. Немного болит, но это не проблема, пройдет. Спасибо врачу и команде — было быстро и весело. Спасибо анестезии, что не чувствовал всего процесса", — написал Женя Кот.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что рэпер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, вышел в TikTok с возмущениями из-за скандала вокруг Тины Кароль. Он записал ролик, где показал на экране телефона извиняющуюся Тину и обрушился с критикой на украинцев.

Также принц Гарри появился на родине и удивил пользователей сети прогрессом своего облысения. Масла в огонь подлила недавняя публикация Меган Маркл, на которой Гарри предстал с куда большим количеством волос на голове.

Вас может заинтересовать:

Что такое Танці з зірками?

Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Танцы со звездами новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

11:17Синоптик
В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:36Энергетика
Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушений

Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушений

08:06Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

Последние новости

11:41

Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

11:27

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головойВидео

11:17

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

11:10

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

10:57

Гороскоп на завтра 22 января: Ракам - недоразумения, Львам - прибыль

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:55

Работают по трое суток: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад - нардеп

10:39

"Умирает" медленно: главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается

10:28

"Проходите комиссию": звезда "Скаженого весілля" рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

10:27

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Реклама
10:16

"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины КарольВидео

10:12

Холодный антициклон над Одессой: чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда потеплеет

09:32

Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

09:24

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

08:36

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

У Путина паранойя после операции "Паутина"мнение

08:06

Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушенийФото

07:56

Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

07:05

Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФВидео

Реклама
06:10

Украина вступила в критический этап войны: как изменить парадигму переговоровмнение

05:50

"Забыл привезти волосы": принц Гарри показал свою облысевшую макушкуВидео

05:24

Что нельзя делать после чистки зубов: стоматолог назвала популярную ошибку

04:51

Что делать, когда прорвало трубу: как выиграть время до приезда сантехника

04:41

Тайна Чернигова: почему название города до сих пор не могут окончательно объяснить

03:39

Чем растопить лёд во дворе: эффективные и безопасные методы

03:12

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

02:44

Огромный сапфир удивил рекордным весом: цена может взлететь до $400 млн

02:06

План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

00:55

Морозы идут на спад: какая погода ожидается в Днепре в ближайшие дни

20 января, вторник
23:28

Герань "спит" и не цветет: простой домашний "энергетик" пробудит растениеВидео

23:16

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

23:04

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 январяФото

22:41

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадрыВидео

22:26

Когда не будет света в Запорожской области 21 января - опубликовали свежие графики

22:23

Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

22:11

Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

21:54

Значение слова "деньги" раскрывает истинную историю России — что скрывает МоскваВидео

21:44

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

21:28

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффектВидео

Реклама
20:55

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:47

РФ нацелилась на расширение контроля в двух областях: где существует угроза

20:29

Мы на пути к кардинальному решению войны - БудановВидео

20:29

Грозит ли Киеву катастрофа: в КГГА назвали сроки подачи отопления и света

20:25

Будет гореть ярко и долго: как за две минуты сделать свечу из того, что есть дома

20:08

Последствия обстрелов сказались: в "Укрэнерго" рассказали об отключении 21 января

19:43

Ударит 17-градусный мороз: Украину накрывает новая холодная погода

19:35

Угроза с моря, РФ ударила по Украине "Цирконом": в ВМС указали на важный нюанс

19:29

В МИД поставили на место руководство МККК после сравнения ударов в Украине и РФ

19:26

Россия атаковала Запорожье - дома разрушены, количество погибших резко возрослоВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять