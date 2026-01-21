"Забыл привезти волосы": принц Гарри показал свою облысевшую макушку

Принц Гарри появился в Лондоне и нарвался на насмешки в сети.

Принц Гарри приехал в Британию и показал лысину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

Облысение принца Гарри прогрессирует

Почему он скрывает это

Британский принц Гарри появился на родине и удивил пользователей сети прогрессом своего облысения. Голая макушка члена королевской семьи вызвала жесткую реакцию, ведь оказалось, что принц скрывал от поклонников масштаб проблемы. Об этом сообщает Radar Online.

Принц прибыл в Лондон на судебное заседание по поводу обвинений СМИ в незаконных способах получения информации о нем и других известных людях. Однако внимание привлек не сам Гарри, а его шевелюра — количество волос на голове заметно сократилось. Пользователи соцсетей посмеялись над принцем, который покинул Великобританию, чтобы обрести свободу, но не смог убежать от генов, облысев вслед за братом — будущим королем Уильямом.

Масла в огонь подлила недавняя публикация Меган Маркл, на которой Гарри предстал с куда большим количеством волос на голове. Сравнив снимки, поклонники королевской семьи заявили, что на самом деле жена принца опубликовала архивное видео, а не свежее. Не обошлось и без юмора — пользователи соцсетей пошутили, что Гарри просто забыл привезти волосы в Лондон.

"Эээ, Гарри оставил свои волосы в Монтесито? Потому что "свежее" видео Меган показывает его с кучей волос, а в Британии сегодня он тревожно лысый... так или тот ролик старый, или он забыл привезти свои волосы" - пишут комментаторы.

Как сейчас выглядит принц Гарри / скрин из видео

В отличие от брата, принц Уильям давно не скрывает своего облысения — он сам шутит над своим внешним видом и неоднократно с юмором жаловался, что его короткая прическа требует длительной укладки.

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

