Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

Цекало жалуется на бывшую жену и то, что она увезла детей и не поддерживает Россию.

Цекало жалуется, что не видит детей / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Где сейчас жена Цекало

На что жалуется путинист

Российские лживые и пропагандистские СМИ узнали, где сейчас находится бывшая жена предателя и путиниста, продюсера Александра Цекало, который загулял с художницей из Казахстана Дариной Эрвин.

По информации РосСМИ, Виктория Галушка сейчас живет в Латвии и даже во второй раз вышла замуж.

"Она несколько лет живет с новым мужчиной, материально обеспечена и ни в чем не нуждается. При этом ее политическая позиция и взгляды давно не совпадают с российской повесткой, что вызывает у Александра серьезные вопросы: на какие цели в итоге идут средства, которые он перечисляет, как и в чьих интересах ими распоряжаются за пределами террористической России. И справедливо ли вообще взыскивать с него миллионы, если он годами лишен возможности быть отцом своим детям?"

Цекало бросил Викторию Галушку ради художницы / Фото ОК

К слову, Цекало много лет не платил алименты своим детям, полностью вычеркнув их из своей жизни вместе с женой. Виктория подала иск, заявив, что Цекало задолжал порядка 50 миллионов рублей алиментов детям и еще около 30 миллионов — ей лично. Продюсер в ответ заявил, что после начала СВО бывшая жена фактически скрылась за границей, лишила его возможности участвовать в жизни детей и при этом продолжает требовать прежний уровень финансовой поддержки и обеспечение ее потребностей.

Дочь Цекало и Галушки / Фото Светские новости

РосСМИ также добавляют, что Виктория Галушка не поддерживает террористическую Россию и остается верна своей родине - Украине, как и ее родная сестра Вера Брежнева.

Александр Цекало и Виктория Галушка прожили в браке десять лет. Сейчас продюсер женат на художнице Дарине Эрвин, супруги живут в США.

Александр Цекало о войне

Украинец по происхождению Александр Цекало, который молчал о военном вторжении РФ в Украину, наконец-то обозначил свою позицию. Цекало решил прокомментировать заявление его бывшей жены о том, что он не платит алименты на детей и назвал жесткое нападение России на Украину - "СВО", тем самым открыв свое истинное отношение к войне. Как известно, "СВО" - специальная военная операция, войну называют российские пропагандисты и сам террорист Путин, пытаясь скрыть свои преступления против украинского народа.

О персоне: Александр Цекало Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.

Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

