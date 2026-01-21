"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

Украинцы не оценили предложение Ольги Сумской.

Ольга Сумская скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская возмутила соцсети предложением по поводу отключений света

Почему ей припомнили дочь, которая живет в Москве

Известная украинская актриса Ольга Сумская получила волну хейта в соцсети Threads из-за своего предложения, связанного с отключениями электроэнергии. Комментаторы припомнили артистке, что ее родная дочь живет в Москве.

Сумская опубликовала пост, в котором предложила выключить освещение улиц и вместо этого вернуть электричество в квартиры.

"Можно вместо освещения дорог дать свет в дома?", — написала актриса.

Пост Ольги Сумской вызвал неоднозначную реакцию / скрин из Threads

Но вместо поддержки в соцсетях Сумская получила возмущение и критику. Комментаторы сразу вспомнили, что дочь актрисы Антонина Паперная вместе с зятем звезды живет в Москве, в то время как ее родной Киев постоянно обстреливает армия страны-агрессора. В соцсетях предложили Ольге узнать у дочери, сколько еще РФ будет мучить украинцев во время лютой зимы. Также Антонину упрекнули в уплате налогов, которые идут на обеспечение российских атак на Украину.

Антонина Паперная живет в РФ / скрин из Threads

Дочь Ольги Сумской живет в РФ / скрин из Threads

Ольге Сумской напомнили о дочери в РФ / скрин из Threads

Нашлись и поклонники актрисы, которые стали на ее защиту. Они отметили, что каждый человек делает свой выбор, и не всегда родители могут на него повлиять.

Поклонники Сумской выступили против травли / скрин из Threads

Также актрисе пояснили, что подобные инициативы небезопасны, ведь водители и так находятся в условиях ограниченной видимости и могут не заметить пешехода. Кроме того, освещение потребляет сравнительно меньше электроэнергии, чем домашние приборы, а также для него может использоваться солнечная энергия.

Предложение Сумской раскритиковали / скрин из Threads

Почему неосвещение улиц не решит ситуацию / скрин из Threads

Пользователи ответили Ольге Сумской / скрин из Threads

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

