"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

Кристина Трохимчук
21 января 2026, 13:23
Украинцы не оценили предложение Ольги Сумской.
Ольга Сумская скандал
Ольга Сумская скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Ольга Сумская возмутила соцсети предложением по поводу отключений света
  • Почему ей припомнили дочь, которая живет в Москве

Известная украинская актриса Ольга Сумская получила волну хейта в соцсети Threads из-за своего предложения, связанного с отключениями электроэнергии. Комментаторы припомнили артистке, что ее родная дочь живет в Москве.

Сумская опубликовала пост, в котором предложила выключить освещение улиц и вместо этого вернуть электричество в квартиры.

"Можно вместо освещения дорог дать свет в дома?", — написала актриса.

Пост Ольги Сумской вызвал неоднозначную реакцию
Пост Ольги Сумской вызвал неоднозначную реакцию / скрин из Threads

Но вместо поддержки в соцсетях Сумская получила возмущение и критику. Комментаторы сразу вспомнили, что дочь актрисы Антонина Паперная вместе с зятем звезды живет в Москве, в то время как ее родной Киев постоянно обстреливает армия страны-агрессора. В соцсетях предложили Ольге узнать у дочери, сколько еще РФ будет мучить украинцев во время лютой зимы. Также Антонину упрекнули в уплате налогов, которые идут на обеспечение российских атак на Украину.

Антонина Паперная живет в РФ
Антонина Паперная живет в РФ / скрин из Threads
Дочь Ольги Сумской живет в РФ
Дочь Ольги Сумской живет в РФ / скрин из Threads
Ольге Сумской напомнили о дочери в РФ
Ольге Сумской напомнили о дочери в РФ / скрин из Threads

Нашлись и поклонники актрисы, которые стали на ее защиту. Они отметили, что каждый человек делает свой выбор, и не всегда родители могут на него повлиять.

Поклонники Сумской выступили против травли
Поклонники Сумской выступили против травли / скрин из Threads

Также актрисе пояснили, что подобные инициативы небезопасны, ведь водители и так находятся в условиях ограниченной видимости и могут не заметить пешехода. Кроме того, освещение потребляет сравнительно меньше электроэнергии, чем домашние приборы, а также для него может использоваться солнечная энергия.

Поклонники Сумской выступили против травли
Предложение Сумской раскритиковали / скрин из Threads
Почему неосвещение улиц не решит ситуацию
Почему неосвещение улиц не решит ситуацию / скрин из Threads
Пользователи ответили Ольге Сумской
Пользователи ответили Ольге Сумской / скрин из Threads
Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко решилась на изменения в имидже и опубликовала результат своего эксперимента. Актриса сменила прическу на более короткую, чтобы освежить внешность.

Также Женя Кот обеспокоил поклонников сообщением о том, что ему понадобилось оперативное вмешательство. На снимке видно, что у Кота перебинтована голова в области ушей — именно на этот орган ему делали вмешательство.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

