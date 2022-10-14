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Все зависит от помощи Запада: дипломат рассказал, закончится ли война в ближайший год

14 октября 2022, 10:27

Только очень конкретная помощь Вооруженным силам Украины со стороны Запада, говорит Владимир Огрызко, может ускорить нашу победу в войне и крах Путина.

ВСУ, танк
Дипломат рассказал, закончится ли война в ближайший год/ коллаж УНИАН

Дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал в интервью Главреду, что сроки окончания украино-российской войны (особенно в ближайший год) напрямую зависят от объема помощи, которые западные союзники предоставляют официальному Киеву.

"Это будет зависеть от того, насколько интенсивной будет помощь со стороны Запада, насколько решительной будет его позиция. Не эти нелепые заявления ни о чем, о которых мы упоминали выше и которые лишь стимулируют Путина, а очень конкретная помощь Вооруженным силам Украины, чтобы они могли выполнить свою миссию по защите страны и этих политиков, которые так цинично говорят абсолютно бездарные и бессмысленные вещи", ‒ сказал он.

Проблемы путинского режима

Военная агрессия РФ в Украине привела к ситуации, при которой, казалось бы, зацементированный за 20 минувших лет путинский режим начал испытывать проблемы.

И, более того, оппоненты кровавого диктатора Путина считают, что довольно высоки шансы на его отставку. Но все сходятся на том, что на будущее режима влиять будет только обстановка на фронтах российско-украинской войны.

Как говорил известный эксперт и шведский исследователь РФ Штефан Хедлунд, поражение РФ в войне против Украины обязательно приведет к серьезным последствиям. Вплоть до гражданской войны и крушения государственного строя.

Но, по Хедлунду, есть и третий сценарий - сохранение путинского режима Путина со "структурной милитаризацией". При этом, что характерно, каждый из трех сценариев означает серьезные проблемы в экономике РФ.

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