ВСУ бьют по оккупантам: в США рассказали детали ударов по базам РФ в Крыму

Взрывы в Новофедоровке / Скриншот

За взрывами на военных объектах российских оккупантов в захваченном Крыму стоят украинские военные.

Об этом идет речь в материале CNN, в котором описываются атаки на базы рашистов на временно оккупированном полуострове.

Отмечается, что ВСУ стоят по крайней мере за тремя взрывами во временно оккупированном Крыму - на авиабазе в Саках, на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском.

Вместе с тем в отчете авиабаза в Саках описывается как тяжелая, но "единовременная" потеря для российской военной инфраструктуры на полуострове, а последующие атаки являются доказательством систематической военной способности Украины наносить удары по Крыму.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы, вспыхнул пожар. Стало известно о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

В российском Минобороны заявили, что возник пожар на территории одной из воинских частей в месте, где хранились боеприпасы.

Стоит отметить, что в городе Джанкой расположена большая железнодорожная станция, через которую российские оккупанты перебрасывают войска, боеприпасы и технику.

Позже стало известно, что оккупационные власти Крыма начали эвакуацию людей после взрывов на складе боеприпасов вблизи Джанкоя.

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