Войска РФ под ударами ВСУ отступили на 15-20 км вглубь левобережья Херсонщины – ОК Юг

Россию ждут проблемы с обеспечением своей группировки на Херсонщине / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка (иллюстративное фото), скриншот YouTube

Силы обороны Украины наносят удары по позициям войск России на захваченном левобережье Херсонской области. Оккупанты вынуждены смещаться вглубь территории на 15-20 километров от сооруженных оборонительных редутов. ВСУ устанавливают огневой контроль над логистикой врага, поэтому россиянам будет сложно снабжать свою группировку. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире Эспрессо ТВ она рассказала о том, что российская армия может угрожать обстрелами освобожденному Херсону. Украинские войска используют средства контрбатарейной борьбы, чтобы отодвинуть вражеские подразделения.

По ее словам, на левобережье Херсонской области оккупанты уже вынуждены отступать вглубь от берега примерно на 15-20 километров.

"В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра относительно (движения) вглубь от берега на 15-20 км", - сказала Гуменюк.

Также она подчеркнула, что ВСУ устанавливают огневой контроль над наземной логистикой войск РФ. Оккупанты столкнутся со сложностями в обеспечении своей группировки.

Украина освободила Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон, который с марта находился под российской оккупацией.

В городе появились государственные флаги. Местные жители с радостью и счастьем встречали украинских бойцов.

Президент Владимир Зеленский 14 ноября прибыл в освобожденный Херсон. Он заявил, что Украина не верит заявлениям России о, дескать, "переговорах" и будет продолжать освобождать свои территории. Над городом подняли государственный флаг Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что на левобережье Херсонской области идут бои. В частности, речь шла о населенных пунктах Олешки и Голая Пристань. Арестович предположил, что там действуют партизаны.

Смотрите видео ТСН - что происходит в освобожденном Херсоне

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