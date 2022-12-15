ВСУ держат под огнем логистику на левобережье Херсонщины, войска РФ паникуют – ОК Юг

Оккупанты России пытаются показать, что они якобы держат контроль над правым берегом Днепра и поэтому обстреливают часть Херсонщины, откуда они сбежали.

Войска Украины заставляют оккупантов менять места дислокации - Гуменюк / Коллаж 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, УНИАН

Силы обороны Украины установили огневой контроль над логистикой российских оккупационных войск на левобережье Херсонской области. Захватчики демонстрируют панические настроения и пытаются менять свои места дислокации. Они обстреливают правый берег Днепра, чтобы показать якобы "контроль" над территориями Херсонщины, откуда их выбили. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что огневой контроль ВСУ над логистикой оккупантов на левобережье Херсонской области заставляет врага в панике перемещать свои силы и средства.

"То, что они пытаются убедить, что и левый берег полностью под их контролем, но все же мы наблюдаем определенные панические настроения по перемещению техники, вооружения. Пытаются выискивать новые места дислокации в связи с тем, что установка огневого контроля по тому направлению их заставляет перемещаться", - сказала Гуменюк.

Также она добавила, что войска РФ из-за такой ситуации пребывают в напряжении и усиливают давление на местных жителей.

"У них происходит их обычная уже народная такая забава — они постоянно пакуют вещи, складывают, перекладывают намародеренное имущество и выискивают, в какую сторону его перемещать, потому что понимают, что давление будет продолжаться. Параллельно с этим они усиливают полицейские методы воздействия на местное население, поскольку пытаются их хоть как-то убедить, что их „власть" — это власть. Но им веры нет", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области

Армия Украины выбила оккупантов РФ с правобережья Херсонской области. Они ушли на левый берег Днепра и оттуда ведут обстрелы Херсона и других освобожденных районов.

В Институте изучения войны отмечали, что войска России видят серьезную угрозу в возможном освобождении украинской армией Кинбурнской косы. Захватчики опасаются продвижения ВСУ к левобережью Херсонщины.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк подтвердила, что силы обороны Украины проводят операцию по освобождению Кинбурнской косы.

Об успехах украинских войск говорить пока рано. Операция проходит в режиме тишины.

Смотрите видео ТСН - войска России обстреляли здание Херсонской ОВА

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