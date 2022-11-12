ВСУ идут вперед: на Луганщине освобождены 11 населенных пунктов

ВСУ освобождают Луганскую область / ОПУ, Telegram Сергей Гайдай

Продвижение подразделений Сил обороны Украины в Луганской области не такое стремительное, как в других областях, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Это связано с серьезной оборонной подготовкой оккупантов, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Продвижение вооруженных сил Украины не такое стремительное, как где-то в других областях. К сожалению, успели достаточно мощно подготовиться российские оккупационные войска. Они постоянно стягивают резервы, технику, строят защитные сооружения и все вокруг минируют", — рассказал глава Луганской ОВА.

По словам Гайдая, пока что в области деоккупированы 11 населенных пунктов, в основном - это небольшие села.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

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