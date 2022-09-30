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ВСУ ликвидировали российского левонационалиста "Вольгу", который всю жизнь провел в войнах

30 сентября 2022, 10:11

Российский оккупант "Вольга" воевал против украинцев с 2014 года.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского оккупанта "Вольгу" / Коллаж фото Анатолий Штефан, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта "Вольгу", который воевал проти украинцев с 2014 года. Об этом рассказал блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

50-летнего Егора Горшкова ликвидировали 28 сентября под Херсоном. Ранее он убивал людей в Абхазии, Приднестровье, а также в Косово на стороне сербов.

"Вольга" был одним из руководителей левонационалистического общественного движения.

"В базе данных "Миротворца" и в других источниках отмечено следующее. Горшков Егор Иванович - д/р 13.08.1972. Место рождения: г. Котлас, Архангельская обл., РФ. Боевик НВФ в командовании т.н. отдельного батальона специального назначения ОБ СпН "Хан" (вч 08808) 1 АК ЮВО ВС РФ. Первый заместитель командира батальона, к тому времени звание "капитан", позывной "Вольга". Так же идеолог и один из руководителей российского левонационалистического общественного движения "Суть времени", - написал Иракли Комахидзе.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского оккупанта "Вольгу" / Иракли Комахидзе

Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.

Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.

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