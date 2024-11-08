ВСУ остановили врага на важном направлении и нанесли потери: анализ эксперта

У оккупантов нет успехов на Купянском направлении, а ВСУ продолжают уничтожать дорогую вражескую технику.

https://glavred.info/ukraine/vsu-ostanovili-vraga-na-vazhnom-napravlenii-i-nanesli-poteri-analiz-eksperta-10612559.html Ссылка скопирована

ВСУ достигли успеха на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

О чем идет речь:

ВСУ стабилизировали ситуацию возле реки Оскол

Украинцы повредили две российские РСЗО "Солнцепек"

В районе Оскольского водохранилища, где российские войска совершили прорыв, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию.

Кроме того, батальон ударных БПЛА "Ахиллес" из 92-й штурмовой бригады уничтожил две редкие, мощные и чрезвычайно опасные российские РСЗО "Солнцепек".

видео дня

Об этом рассказал журналист и военный обозреватель Василий Пехньо во время своего ежедневного стрима на YouTube-канале "Фабрика новостей".

"Они не уничтожены, но точно повреждены, - уточнил эксперт, - Возможно, их можно отремонтировать, а может, и нет. Жаль, что они не были заряжены. Но это действительно выдающееся событие", - говорит обозреватель.

Кроме того, хорошая новость заключается в том, что на данный момент у врага нет особых успехов на Купянском направлении, в отличие от Лиманского, где оккупанты с бешеной силой давят на ВСУ в районе Тернов и Ямполовки.

Что известно о Купянске Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

Что интересно, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко также подтверждал, что враг провалил миссию на Харьковщине. По его словам, инициатива в полной мере находится в руках Сил обороны.

Кроме этого, в ISW рассказали подробности, как оккупанты продвинулись возле 3 городов Донецкой области. Агрессоры из РФ остаются самыми активными в Донецкой области, однако бои продолжаются и на других направлениях фронта.

В то же время, как сообщал Главред ранее, привлечение войск КНДР ведет к разгромным потерям. Северокорейским подразделениям трудно пока что изучить театр военных действий.

Другие новости о войне в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред