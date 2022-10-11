ВСУ освободили более 200 кв. км на западе Луганской области - ISW

Продолжается контрнаступление ВСУ в западной части Луганщины / Фото Reuters

По состоянию на 10 октября Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов вероятно около 200 квадратных километров в Луганской области. Об этом сказано в отчете Института изучения войны. Отмечается, что продолжается контрнаступление в западной части региона к востоку от реки Оскол в направлении Сватово и Кременной.

Эксперты напомнили, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай официально назвал уже семь населенных пунктов, освобожденных Вооруженными силами Украины. По оценке ISW линии фронта украинских войск, украинские силы находятся в пределах 20 км от западной стороны Сватово.

Российские оккупанты, вероятно, готовят оборону в Старобельске и Сватово в ответ на контрнаступление Украины. В РФ сообщили, что 9 октября группа Вагнера направила около 1000 человек для усиления группировки российских войск в Лисичанске.

Кроме того, Гайдай сообщил, что оккупанты взорвали железнодорожный и мостовой переходы возле Сватово, устанавливают мины и продолжают подготовку обороны в этом районе по состоянию на 10 октября.

Как сообщал Главред, 9 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что от российских оккупантов освобождено село Стельмаховка Сватовского района.

Гайдай также уточнил названия семи населенных пунктов на Луганщине, освобожденных ВСУ:

село Новолюбовка Краснореченской поселковой общины Сватовского района;

село Невское Краснореченской поселковой общины Сватовского района;

село Грековка Краснореченской поселкового общества Сватовского района;

село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

село Надежда Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

село Андреевка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;

село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района.

Также Гайдай сообщал, что оккупационные войска России на фоне наступательной операции армии Украины в Луганской области готовятся к бегству. В оккупированном Сватово они минируют объекты инфраструктуры, здания и территории, вывозят оборудование и жгут документацию.

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