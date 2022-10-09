Наступление ВСУ на Луганщине: освобождена Стельмаховка в Сватовском районе

Стельмаховка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района Луганской области освобождена от российских оккупантов.
В Луганской области село Стельмаховка Сватовского района освобождено бойцами Вооруженных сил Украины от российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram. Он также опубликовал фото украинских воинов на фоне здания сельского совета Стельмаховки.
"Село Стельмаховка Коломычиской сельской общины Сватовского района Луганской области освобождено от российских оккупантов", - пишет Гайдай.
Добавим, что Генеральный штаб Украины пока не подтверждал информацию об освобождении Стельмаховки.
Гайдай также уточнил названия семи населенных пунктов на Луганщине, освобожденных ВСУ:
- село Новолюбовка Краснореченской поселковой общины Сватовского района;
- село Невское Краснореченской поселковой общины Сватовского района;
- село Грековка Краснореченской поселкового общества Сватовского района;
- село Новоегоровка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;
- село Надежда Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;
- село Андреевка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района;
- село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.
В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.
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