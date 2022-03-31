ВСУ освободили от оккупантов 5 сел в Запорожской области

От захватчиков осталась только разбитая ВСУ техника.
ВСУ ведут успешную борьбу с российскими захватчиками. В Запорожской области уже освобождено пять населенных пунктов.
Как сообщают в Telegram Сухопутные войска ВСУ, подразделениями ДШВ ВС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Червоне.
В доказательство украинские бойцы приводят фото разбитой техники врага - множество сожженных танков и БТР.
Напомним, в недавнем разговоре один из оккупантов пожаловался жене, что они уже не могут воевать с ВСУ. Солдат РФ рассказал, что они отступают и никому не нужны из своего командования.
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Автор: Ульяна Полищук