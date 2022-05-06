ВСУ перешли в наступление: в ОП рассказали о продвижении на двух направлениях

ВСУ наступают на тактическом уровне, который со временем перерастет в оперативный успех.
Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте под Харьковом и вблизи Херсона.
Как подчеркнул он в эфире Национального телемарафона, в результате ВСУ могут получить оперативный успех.
По словам Арестовича, ВСУ уже наступают на тактическом уровне, который со временем перерастет в оперативный успех.
"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях, как мы видим из сообщений Генштаба. Там мы имеем тактический успех. При определенных условиях он может перерасти в оперативный", - сказал Арестович.
Читайте такжеЗачистка Харьковщины: ВСУ выбили рашистов из пяти населенных пунктов
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте еще:
- Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на Черниговщине
- Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотой
- Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФ