ВСУ перешли в наступление: в ОП рассказали о продвижении на двух направлениях

ВСУ продолжают наступление на тактическом уровне / Фото Reuters

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте под Харьковом и вблизи Херсона.

Как подчеркнул он в эфире Национального телемарафона, в результате ВСУ могут получить оперативный успех.

По словам Арестовича, ВСУ уже наступают на тактическом уровне, который со временем перерастет в оперативный успех.

"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях, как мы видим из сообщений Генштаба. Там мы имеем тактический успех. При определенных условиях он может перерасти в оперативный", - сказал Арестович.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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