ВСУ погнали врага на Херсонщине: в плен попали десятки оккупантов РФ

ВСУ взяли в плен оккупантов на Херсонщине / t.me/operativnoZSU

В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен десятки российских оккупантов, которые бежали из освобожденного Высокополья Бериславского района.

Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ. При этом также публикуются фото пленных рашистов.

"Героическое отступление захлебнулось", - иронически комментируют журналисты фото пленных оккупантов.

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Отметим, что в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Бойцы бригады имени Ивана Богуна опубликовали соответствующее фото из освобожденного Высокополья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

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