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ВСУ показали на ярком видео, как украинские артиллеристы работают на натовских гаубицах FH70

27 мая 2022, 15:39

Пресс-служба ВСУ выложила в Сеть видео того, как украинские артиллеристы стреляют из гаубиц прицепного образца FH70, которые стоят на вооружении стран НАТО.

Гаубицы
СУ показали на ярком видео, как украинские артиллеристы работают на натовских гаубицах FH70 / УНИАН / Генштаб ВСУ

Украинские артиллеристы уже используют на фронтах войны с Россией самодвижущиеся гаубицы прицепного образца FH70. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ и выложили в Сеть видео работы таких гаубиц.

"Наши бойцы быстро овладевают новейшими образцами вооружения, предоставленными странами партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым - мощным и свирепым зверем, готовым уничтожать пришедшего на родную землю врага", ‒ отметили в ВСУ.

Что такое гаубицы FH70?

У гаубицы есть собственный двигатель Volkswagen объемом 1700 куб. см. Этот двигатель помогает FH70 передвигаться самостоятельно на дальность до 20 км на низкой скорости. Таким образом, гаубицу можно передвигать с помощью тягача, однако все же она считается самоходной.

Ствол FH70 поворачивается на 180 градусов в сторону буксирующего средства. Гаубица весит 9,6 тонны, колеса оборудованы гидравлическим механизмом, а в режиме стрельбы FH70 опускается на землю. Обслуга мощного оружия состоит из 8 человек.

Гаубица способна перемещаться со скоростью 16 км/час, может преодолевать реки вброд до 1,5 м при буксировке.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам. Соответствующий репортаж со стрельб он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ гаубица новости Украины война России и Украины
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