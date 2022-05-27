ВСУ показали на ярком видео, как украинские артиллеристы работают на натовских гаубицах FH70

СУ показали на ярком видео, как украинские артиллеристы работают на натовских гаубицах FH70 / УНИАН / Генштаб ВСУ

Украинские артиллеристы уже используют на фронтах войны с Россией самодвижущиеся гаубицы прицепного образца FH70. Об этом сообщили в пресс-службе ВСУ и выложили в Сеть видео работы таких гаубиц.

"Наши бойцы быстро овладевают новейшими образцами вооружения, предоставленными странами партнерами, потому что понимают, что артиллерист и пушка в бою становятся одним целым - мощным и свирепым зверем, готовым уничтожать пришедшего на родную землю врага", ‒ отметили в ВСУ.

Что такое гаубицы FH70?

У гаубицы есть собственный двигатель Volkswagen объемом 1700 куб. см. Этот двигатель помогает FH70 передвигаться самостоятельно на дальность до 20 км на низкой скорости. Таким образом, гаубицу можно передвигать с помощью тягача, однако все же она считается самоходной.

Ствол FH70 поворачивается на 180 градусов в сторону буксирующего средства. Гаубица весит 9,6 тонны, колеса оборудованы гидравлическим механизмом, а в режиме стрельбы FH70 опускается на землю. Обслуга мощного оружия состоит из 8 человек.

Гаубица способна перемещаться со скоростью 16 км/час, может преодолевать реки вброд до 1,5 м при буксировке.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный рассказал о том, что украинские артиллеристы в восторге от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам. Соответствующий репортаж со стрельб он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие", — подчеркнул Залужный.

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