ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"

Сергей Гайдай рассказал о деоккупации Луганщины / Коллаж Посольство США в Украине, Суспільне

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал о деоккупации Луганщины.

Подразделения Вооруженных сил Украины постепенно продвигаются вперед в Луганской области, сообщил он в эфире канала FreeДом.

По его словам, в области уже зафиксировано прибытие российских "чмобиков", которых мобилизовали по приказу Владимира Путина.

Собеседник подчеркнул, что российские "чмобики" сразу увеличили статистику погибших россиян. Он объяснил это тем, что они прибыли на войну практически неподготовленными.

Гайдай добавил, что командование РФ бросает "чмобиков" атаку, чтобы выявить позиции ВСУ.

Он также добавил, что наиболее сложными участками остаются Сватовское и Кременское направления.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай 4 октября сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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