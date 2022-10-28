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ВСУ пошли вперед на Луганщине и взяли под контроль ключевую трассу

28 октября 2022, 20:57

ВСУ продвинулись вперед на Луганщине, рассказал Сергей Гайдай.

ВСУ, Гайдай
ВСУ продвинулись на Луганщине / Коллаж Минобороны Украины, Суспільне

В Луганской области автомобильная трасса Сватово - Кременная практически перешла под контроль подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, но при этом призвал дождаться информации от Генштаба.

"Пока что мы не будем называть населенные пункты конкретно. Лучше пусть это сделает Генштаб, но можно сказать, что трасса "Сватово-Кременная" практически под контролем ВСУ", - пишет он.

Вместе с тем глава Луганской ОВА также подчеркнул, что ВСУ продвинулись вперед на Луганщине.

"Несмотря на плохую погоду, сплошные ливни несколько дней подряд, все равно, продвижение есть, небольшое, но есть", - отметил он.

Гайдай добавил, что на следующей неделе военные позволят поделиться некоторыми фото и видеоматериалами с деоккупированных районов Луганщины.

ВСУ пошли вперед на Луганщине и взяли под контроль ключевую трассу

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам. Оккупанты атакуют на Донетчине, однако украинские военные отбиваются.

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Сватово Кременная Сергей Гайдай новости Луганской области война России и Украины
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