ВСУ возьмут под огневой контроль "коридор" РФ в Крым: эксперт назвал условие

Выход на оперативное пространство позволит взять под огневой контроль логистику врага, отметил Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко оценил контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, facebook.com/musiienkoua

Подразделения Вооруженных сил Украины преодолевают первую линию обороны оккупантов РФ и закрепляются на новых позициях в районе Работино на Мелитопольском и Урожайного на Бердянском направлениях, рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"А уже после того можно будет подойти ко второй, уничтожить ее укрепления и прокладывать путь дальше. Выход на оперативное пространство позволит взять под огневой контроль логистику врага и уничтожать ее более эффективно. Впрочем, здесь еще много работы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Военный эксперт считает, что можно будет говорить об определенном взятии "сухопутного коридора" РФ на юге Украины под огневой контроль после освобождения, по меньшей мере, Токмака в Запорожской области.

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"Контроль над городом открывает немало перспектив. Оттуда, используя большинство видов вооружения, мы сможем доставать до Мелитополя, где расположено много вражеских объектов. Также появится масса перспектив для дальнейшего продвижения и нанесения ударов артиллерией по позициям врага и его линиям укреплений", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ наступают в сторону Мелитополя и Бердянска. Силы обороны Украины атакуют оккупантов России в Запорожской области и понимают, как хотят использовать свой потенциал, считает генерал Филипп Бридлав.

Напомним, ранее сообщалосьо о том, что армия Украины бьет войска РФ в направлении Мелитополя, враг контратакует. Силы обороны Украины продолжают работать над освобождением своих территорий на Мелитопольском направлении Запорожской области, рассказал Сергей Кузьмин.

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