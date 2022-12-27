Вся зима будет напряженной: в КГГА рассказали, когда прекратятся экстренные отключения света в Киеве

В Киеве ситуация с электроснабжением остается достаточно сложной.

Когда в Киеве прекратятся экстренные отключения света / Коллаж фото УНИАН

Киевлянам как минимум всю зиму придется терпеть экстренные отключения света, так как ситуация с электроснабжением остается сложной. Об этом заявил заместитель КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала "Киев".

"Мы помним последние обстрелы, трудно было восстанавливать, но круглосуточные работы энергетиков обеспечили нам ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Соответствующие работы продолжаются", - сказал Пантелеев.

Он также добавил, что в выходные дни уровень потребления становится меньше, чем в будни.

"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", - добавил Пантелеев.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

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