Второго Лисичанска не будет: Арестович поведал, почему россияне не смогут взять Бахмут

Арестович поведал о неудачах россиян на фронте / Фото УНИАН

Нынешние темпы продвижения вражеских войск в Донецкой области говорят о том, что они не смогут взять Бахмут, Северск и другие города, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

"Темпы, масштабы и цена за это продвижение таковы, что они не позволят взять Бахмут, Северск и другие города. Все это, в лучшем случае, закончится в окрестностях этих городов. Повторения Лисичанска и Северодонецка не будет", - отметил он.

Как сообщал Главред, российский публицист Андрей Пионтковский считает, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

В свою очередь, британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш считает, что российский диктатор Владимир Путин может предложить Украине провести мирные переговоры в ноябре 2022 года. Определяющей для позиций обеих сторон на этих переговорах станет борьба за Херсон. Если Путину не удастся изменить ход битвы за этот город, то у него не будет шансов получить сделку на своих условиях.

Также отметим, президент России Владимир Путин якобы впервые в кулуарах признал, что развязанная им в Украине война провалилась, и эту проблему нужно срочно решать. Выход российский диктатор видит в создании нового "управляемого хаоса", то есть еще одной войны, из которой он выйдет победителем. В качестве жертвы хозяин Кремля рассматривает две страны - Грузию и Казахстан.

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