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Второго шанса уже не будет: Грабский рассказал о последствиях для РФ после потери Херсона

2 сентября 2022, 08:17

Ситуация на херсонском направлении достаточно сложная.

Украинские военные, ВСУ, контрнаступление на Херсонщине, Херсон
Украинские военные пытаются прорваться в Херсон / Генштаб ВСУ, УНИАН

Происходящее в Херсоне имеет все признаки контрнаступления ВСУ. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Грабский обращает внимание на то, что на юге собрана серьезная группировка противника и ситуация довольно сложная.

"Есть определенные признаки того, что что-то похожее [на контрнаступление] происходит. Ведь местные коллаборанты заявляют о массированных обстрелах. Это может быть признаком проведения определенных наступательных действий, но мы не имеем информации в полном объеме, поскольку надо знать, на каких направлениях, на какую глубину и по каким объектам ведутся эти обстрелы", - сказал эксперт.

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Также, по словам Грабского, российская группировка на юге будет обречена на уничтожение, если наступление украинских войск будет успешным.

"Если украинским войскам удастся пробить оборону и выйти на правый берег Днепра, то стратегические, оперативные и, в меньшей степени, тактические задачи противника не будут выполнены. Надо понимать также и то, что у противника в ближайшей перспективе уже не будет второго шанса перебраться на правый берег Днепра", - говорит Сергей Грабский.

Ранее Главред писал, что на юге подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары для уменьшения сил и мощи врага - в частности, украинские военные ведут позиционные бои и закрепляются на освобожденных территориях.

Также сообщалось, что украинские военные могут попробовать освободить Херсон от российских оккупантов без боевых действий и обстрелов. Для этого им нужно лишь окружить 20 тыс. оккупантов в регионе.

Наступление ВСУ на Херсон - что известно:

война в Украине новости Херсона Сергей Грабский
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