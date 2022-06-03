"Вы что, конченые?": Кошевой со слезами на глазах наехал на знакомых из родного Луганска

Евгений Кошевой / Украинская правда

Известный украинский актер Евгений Кошевой со слезами на глазах рассказал о родной Луганской области, и знакомых, живущих в "ЛНР".

По словам Кошевого, он считает, что некоторых купили за деньги и почему люди стали такие "конченые".

Кошевой не смог сдержать эмоций и рассказывал в интервью Украинской правде о родине со слезами на глазах.

По его словам, одноклассник "вступил в какое-то казачество, натянул на себя "каракулевую" шапку с георгиевской лентой".

"Там осталось много знакомых. Я думаю, их просто купили за деньги, чтобы они говорили: "Путин, введи войска". Я говорю: "Ты что, конченый"? (делает паузу) Одноклассник мой. Он вступил в некое казачество, натянул на себя "каракулевую" шапку с георгиевской лентой. Писал потом: "Ну что, скоро мы вас возьмем". Кого возьмешь?", – рассказал актер.

Кошевой добавил, что еще один одноклассник его сидит дома со старшим ребенком в Алчевске.

"Он говорит: "Я выгляжу в окно, ребята уходят прямо из магазина, проезжает микроавтобус, открывается дверь, их запихивают туда и вперед". Тому, кто его знает – может, они сейчас под Сумщиной где-то или где-то еще, где горячо", – отметил звезда.

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