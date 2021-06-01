"Вы должны России": спикер Госдумы потребовал от Украины, Чехии и Прибалтики извиниться перед РФ

Вячеслав Володин / Reuters

Украина, Чехия и страны Прибалтики виновны в том, что привыкли жить за счет других государств. Прежде всего СССР и России. Об этом заявил в своем Telegram-канале руководитель Госдумы РФ (нижней палаты парламента) Вячеслав Володин.

"В своих попытках самоутверждения Чехия, Украина, Грузия и страны Прибалтики до скучного предсказуемы. Что ни заявление - начинают с политики, заканчивают "дайте денег", - написал Володин.

По его мнению, когда Украина, Чехия и страны Прибалтики входили в число стран социалистического лагеря, они привыкли жить за счет других стран и привычка осталась.

"Украина, опасаясь, что лишится доходов от транзита российского газа, требует денежного возмещения за строительство российской стороной газопровода Северный поток-2. Чехия, выдвинув надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов в Врбетице, выслуживалась перед хозяином − США, а теперь ведет речь о 40 миллионах евро. Прибалтика поступает подобным образом. Не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то "компенсации" за советский период", − заявил Володин.

По его словам, добиться выполнения своих требований у Чехии, Прибалтики и Украины никак не выйдет.

"Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает. Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз", − написал он.

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Напомним, ранее сообщалось:

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Он утверждает, что Зеленский якобы отрицает роль народов Советского Союза в борьбе с нацизмом.