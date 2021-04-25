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В Госдуме напомнили о словах Путина и разразились угрозой

25 апреля 2021, 21:27
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Многие лидеры государств сошли с ума, а договоренности не выполняются, утверждает Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин
Сигнал Путина о "красных линиях" будет услышан теми, кому он адресован - Володин / Knews.kg

Глава Госдумы России Вячеслав Володин сказал, что заявление президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" в любом случае услышат те, кому оно было адресовано. Он обвинил "многих лидеров государств" в сумасшествии и объявил о крушении всех договоренностей в мире.

Как сообщает РИА Новости, в ответ на вопрос о том, поймут ли слова Путина о "красных линиях", он заверил, что сигнал будет услышан. По мнению политика, из-за якобы сумасшествия в мире разрушились договоренности. Поэтому стала расти напряженность.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США

"Многие лидеры государств сошли с ума, и мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договоренности - и вы видите, как стала расти напряженность в мире. Это недопустимо", - подчеркнул спикер российской Госдумы.

Заявление Путина о "красной черте"

  • Российский президент Владимир Путин в среду, 21 апреля, в ходе своего послания Совету Федерации РФ предостерег от перехода "красной черты" в отношениях с Россией и сказал, что Москва сама будет определять, где будут проходить "красные линии".
  • "Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - подчеркнул Путин.
  • Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков позже уточнил, что под "красной чертой" Путин подразумевал национальные интересы государства. По его словам, речь идет в том числе и о двусторонних отношениях России с другими странами, включая Украину.

новости России Владимир Путин Госдума РФ Вячеслав Володин
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