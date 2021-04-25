В Госдуме напомнили о словах Путина и разразились угрозой

Сигнал Путина о "красных линиях" будет услышан теми, кому он адресован - Володин / Knews.kg

Глава Госдумы России Вячеслав Володин сказал, что заявление президента РФ Владимира Путина о "красных линиях" в любом случае услышат те, кому оно было адресовано. Он обвинил "многих лидеров государств" в сумасшествии и объявил о крушении всех договоренностей в мире.

Как сообщает РИА Новости, в ответ на вопрос о том, поймут ли слова Путина о "красных линиях", он заверил, что сигнал будет услышан. По мнению политика, из-за якобы сумасшествия в мире разрушились договоренности. Поэтому стала расти напряженность.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США

"Многие лидеры государств сошли с ума, и мир не только подвержен двойным стандартам, а грохнулись все договоренности - и вы видите, как стала расти напряженность в мире. Это недопустимо", - подчеркнул спикер российской Госдумы.

Заявление Путина о "красной черте"