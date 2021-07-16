"Вы – преступники": Шуфрич сцепился с соратником Порошенко в прямом эфире

Нестор Шуфрича / УНИАН

В прямом телевизионном эфире произошла жесткая перепалка между народными депутатами Нестором Шуфричем (Оппозиционная платформа – За жизнь) и Алексеем Гончаренко (Европейская солидарность).

Поводом для ссоры стало заявление соратника Виктора Медведчука о том, что гибель на Донбассе украинских военных является "сопутствующими потерями". Инцидент произошел в прямом эфире канала Украина 24.

"Все погибшие – а у нас, к сожалению, гибнет один военный раз в пять дней – для военных это сопутствующие потери. Они считают, что режим прекращения огня выполнен", - сказал Шуфрич.

В свою очередь Гончаренко напомнил Шуфричу о регулярных потерях ВСУ на Донбассе.

"Там убивают людей, что это вообще звучит такое? Страшно. "Сопутствующие потери" – а чему они сопутствуют?", - заявил он.

Реклама

Шуфрич в ответ обвинил лидера ЕС Петра Порошенко в том, что он втянул Украину в войну, традиционно "забыв" о роли президента РФ Владимира Путина в развязывании конфликта на Донбассе.

Шуфрич : Вы преступники, из-за вас люди гибнут!

: Вы преступники, из-за вас люди гибнут! Гончаренко : Как можно сказать про погибших украинских военных "сопутствующие потери"?! Это представитель Госдумы России или Верховной Рады Украины?!

: Как можно сказать про погибших украинских военных "сопутствующие потери"?! Это представитель Госдумы России или Верховной Рады Украины?! Шуфрич : Это формулировка военных, в том числе экспертов военных.

: Это формулировка военных, в том числе экспертов военных. Гончаренко : Где украинские эксперты такое говорят? Что за абсурд?

: Где украинские эксперты такое говорят? Что за абсурд? Шуфрич : Я могу уйти, когда такой базар. Я могу вещи назвать своими именами: Порошенко нас втянул в многотысячные потери!

: Я могу уйти, когда такой базар. Я могу вещи назвать своими именами: Порошенко нас втянул в многотысячные потери! Гончаренко : А Путин не втягивал, войны у нас нет?! Путин войну не начинал против Украины, войска не вводил, что за абсурд?! Аннексирован Крым, половина Донбасса, убито 14 тыс. человек. Ходит пятая колонна и рассказывает, что это Порошенко, а это "сопутствующие потери". Есть же грань какая-то.

: А Путин не втягивал, войны у нас нет?! Путин войну не начинал против Украины, войска не вводил, что за абсурд?! Аннексирован Крым, половина Донбасса, убито 14 тыс. человек. Ходит пятая колонна и рассказывает, что это Порошенко, а это "сопутствующие потери". Есть же грань какая-то. Шуфрич : Такая суровая правда этого военного конфликта, что военные на это смотрят как на свою повседневную жизнь.

Читайте также"Какой ты венгерский, ты - Оболонский": Шуфрич в Раде открыто нахамил Тищенко

Напомним, ранеенародный депутат от Слуги народа Ирина Верещук поскандалила в прямом эфире с нардепом Шуфричем.

Отметим, что после слов Шуфрича в адрес Верещук, "слуга народа" попросила его вести дискуссию корректно.

В ответ Шуфрич опустился до хамства и попросил коллегу из СН "не верещать".

Позднее в Telegram-канале Верещук пригрозила Шуфричу "дать в зубы", если он будет и впредь дразнить ее фамилию.