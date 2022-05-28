Вятрович объяснил, зачем демонтировать советские памятники в Украине во время войны

В центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов / Фото instagram.com/bairachnaya85

Историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович считает, что в Украине необходимо демонтировать все советские памятники. Особенно важно это сделать во время войны, которую развязала РФ против нашей страны.

По его словам, таким образом российский оккупант, попавший в украинский город, будет чувствовать себя как чужестранец.

"Борьба с памятниками целесообразна и актуальна. Мы должны сделать все, что зависит от нас, чтобы российский солдат, временно попадающий на украинскую территорию, понимал, что он здесь – иностранец, чужестранец, инопланетянин. Он не будет видеть никаких знакомых памятников в РФ. Он не будет знать названия этих улиц и не сможет произнести названия наших городков. Это позволит ему понять, что между Украиной и Россией - пропасть", сказал Вятрович во время чата на Главреде.

"Насколько глубока будет эта бездна, как быстро мы ее создадим – это будет зависеть от того, как закончится эта война", - добавил Вятрович.

Напомним, 14 мая Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это Арка Свободы украинского народа. Кроме арки переименовали еще десятки памятников.

В центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

Мэр города Виталий Кличко рассказал, что в столице планируют демонтировать еще около 60 памятников, барельефов, знаков, связанных с СССР и Россией.

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