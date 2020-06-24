Кравец рассказала, будет ли баллотироваться в мэры Киева / УНИАН

Известная комедийная актриса из Студии Квартал 95 Елена Кравец не планирует баллотироваться в мэры Киева на грядущих осенью местных выборах.

Об этом сама актриса написала на своей странице в социальной сети Instagram в среду, 24 июня.

"Ребята! Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все. Политика мне не интересна. Точка", ‒ говорится в опубликованном сообщении.

К слову, выборы мэра Киева и других городов Украины, а также выборы депутатов городских и сельских советов назначены на 25 октября нынешнего года.

Напомним, ранее журналист Валерий Калныш написал в социальной сети Facebook о том, что популярную актрису студии Квартал 95 Елену Кравец включили в один из социологических опросов по предстоящим выборам мэра Киева.

До того партия экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность обнародовала обращение к мэру Киева Виталию Кличко с предложением объединить усилия на предстоящих выборах в столице. Однако тот ответил вежливым отказом.