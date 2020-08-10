"Пыз*ець": Лукашенко разделил Слугу народа

В Слуге народа спешат поздравить Александра Лукашенко с победой / svoboda.org

Народный депутат от Слуги народа Никита Потураев прокомментировал президентские выборы в Беларуси.

В своем Facebook он выразил поддержку "воле белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом".

Он призвал белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест.

"Обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторые непрозрачные события, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования", - добавил Потураев.

В свою очередь другой нардеп от Слуги народа Евгений Шевченко уже поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

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"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах Президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине", - написал он в своем Facebook.

Обратим внимание, что под постом Шевченко появился комментарий еще одного нардепа от Слуги народа Елизаветы Богуцкой.

"Пыз*ець, Женя", - написала она в ответ на поздравления Шевченко в адрес Лукашенко.

На что Шевченко ответил: "Соболезную".

Напомним, Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси.

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Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Беларуси в понедельник утром, 10 августа.

За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.