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Голосование на выборах в Госдуму: в Киеве у посольства РФ произошел скандал

19 сентября 2021, 14:43
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Беженец из России Михаил Агафонов пристыдил всех, кто стоял в очереди на голосование и кричичал россиянам обидные слова.

Протест у здания посольства РФ в Киеве / Политика страны

В Киеве возле посольства России в Украине, где открылся избирательный участок по выборам в Госдуму, произошел скандал.

У здания посольства протестующий устроил пикет. Им оказался беженец из России Михаил Агафонов, сообщает Сегодня.

Он пристыдил всех, кто стоял в очереди на голосование и кричичал россиянам обидные слова.

"Путинские прихвостни, там и оставайтесь", - обратился он к пришедшим на голосование.

При этом некоторые из пришедших говорят, что они пришли голосовать не за Единую Россию.

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Добавим, что на данный момент проголосовать пришли больше 30 человек.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что перед выборами в Госдуму в ОРДЛО начали массово выдавать жителям российские паспорта — так Кремль пытается обеспечить явку на выборы на фоне недоверия к избирательному процессу в РФ и падения рейтинга правящей партии.

В Европейском парламенте призывают ЕС быть готовым не признавать выборы в Госдуму РФ. Это будет в том случае, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими и такими, которые были проведены с нарушением демократических принципов и международного права.

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