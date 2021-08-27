Выдающиеся украинцы: известный дизайнер стал участником проекта Метинвеста

Сергей Махно / Скрин

Известный украинский дизайнер и архитектор Сергей Махно принял участие в проекте Метинвеста "Делаем украинское" - в нем компания в честь своего пятнадцатилетия рассказывает об украинцах, которые создают для страны и мира выдающиеся продукты.

По информации сюжета об Сергее Махно, размещенном на Youtube канале Делаем украинское, он предметный дизайнер и архитектор, основатель студии Makhno.

Он создает собственную керамику и мебель, проектирует интерьеры для кафе, баров, ресторанов и жилых домов во многих странах мира. Сейчас к его мнению прислушиваются архитекторы международного уровня. Его стиль узнают за рубежом, а смелые решения привели к десяткам наград. Но так было не всегда.

Сергей Махно вырос в многодетной семье и жил с родителями в маленькой квартире, но уже в 2003 году, когда ему был 21 год, открыл свою студию.

"Мы делали проекты творческие за свои деньги, и таким образом показывали и учили наших клиентов, что может быть по-другому. В какой-то момент я почувствовал, что все-таки внутренняя моя сила убеждает моих клиентов, что нужно жить в современном стиле, а не покупать пенопластовые багеты. И люди начали не просто в это верить, они начали в это влюбляться", - отметил он.

На сегодняшний день уникальные архитектурные и дизайнерские идеи Сергея покорили мир. Было реализовано коло 600 объектов в 21 стране. Интерьеры для кафе и баров, ресторанов и жилых особняков. США, Бразилия, Италия, Британия, Франция – это далеко не полный список стран, где работы Сергея получили золото или призовые места на выставках и конкурсах.