Выезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешение

Военнообязанным пояснили порядок выезда из места регистрации / newsukraine.com.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины прокомментировали информацию о том, что военнообязанным в период военного положения при выезде за пределы области регистрации необходимо получать разрешение.

Как сообщил в эфире национального марафона полковник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Хлысь, для выезда за пределы областей Украины военнообязанные должны будут получить разрешение в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

"Если в пределах области - не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области - тоже не надо", - сказал представитель Генштаба.

Порядок и сроки получения разрешения

Вместе с тем он пояснил, что если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", - сказал представитель Генштаба.

Он указал, что в Генштабе ВСУ не считают, что такое количество людей будет слишком большим.

По его словам, эта мера касается военнообязанных, поскольку сейчас призыв идет по мобилизации именно этой категории лиц.

"Она также дается для призывников, но эту категорию мы сейчас не призываем. Это те граждане, которые учатся в высших учебных заведениях и получают образование", - рассказал Хлысь.

Он добавил, что такое разрешение будет действовать 30 суток, а в дальнейшем такое разрешение снова можно будет получить в ТЦК.

Читайте такжеМогут ли военнообязанные уехать из места жительства в Украине: детальное объяснение

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.)", - написал Залужный.

Читайте еще: