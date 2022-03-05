Выгнать оккупантов и освободить Донбасс: Зеленский мощно обратился к украинцам

Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в новом обращении призвал украинцев, попавших временно в оккупацию, объединяться и выгнать российских захватчиков из своих городов.

"Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением оккупантов, – это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь. Украинцы, во всех наших городах, куда зашел враг, почувствуйте это, переходите в наступление!", - заявил он в ходе своего видеообращения.

"Мы все вместе отстроим нашего государство … Уверенность в этом подзаряжается энергией нашего сопротивления, нашего протеста", - заявил Зеленский.

"Площадь Свободы в Херсоне – это вся Украина. Улицы Конотопа, где местные кричат на оккупантов – это Украина. Это особенный героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Хоть и временно", - добавил он.

Глава государства также призвал жителей оккупированных районов Донбасса освободиться от российских оккупантов.

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"Я знаю, что многие из вас поверили, что Украина вас якобы ненавидит", - сказал Зеленский.

"Просто сравните: Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков. На Чернигов. На 500-килограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев … На разбитый харьковский Успенский собор, на то, что сделала Россия", - добавил он.

По словам главы государства, Украина в своих не стреляет.

"Мы не взрываем жилые дома. И все на Донбассе для нас всегда были и будут нашими людьми", - отметил Зеленский.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.