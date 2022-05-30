Вынес иконы, колокола и кресты: священник УПЦ МП оставил в храме голые стены, узнав о переходе в ПЦУ

Священник УПЦ МП "обчистил" храм в Дрогобыче / Фото drohobych-rada.gov.ua, Львовская епархия УПЦ МП

В церкви святого Иова Почаевского в Дрогобыче священник УПЦ МП оставил после себя "голые" стены, забрав из помещения храма все иконы и церковную утварь, после того как община перешла в Православную церковь Украины.

Как сообщает Дрогобычский городской совет, священник, прежде чем покинуть храм, решил вывезти из него иконостас, церковный инвентарь, иконы и колокола, купленные за средства общины. А с двух построек, расположенных на территории церкви, даже срезали кресты.

25 мая в Дрогобычском городском совете состоялось заседание специальной комиссии, которая решила запретить деятельность Московского патриархата на территории Дрогобычской громады. Храм св. Иова Почаевского был опечатан и находился под охраной. В горсовете отметили, что вывоз имущества произошел еще до момента принятия комиссией решения и опечатки храма.

Руководство общины полностью поддержало решение о переходе из Московского патриархата в Православную Церковь Украины.

На днях в церкви святого Иова Почаевского состоялось первое богослужение. Зайдя внутрь, прихожане были шокированы, потому что церковь оказалась пуста.

"Видно, что "батюшка" готовился к уходу – они забрали все, что было приобретено за средства общины. Но мы радуемся тому, что на одну украинскую церковь стало больше", - отметил заместитель городского головы Дрогобыча Андрей Ковч.

Так выглядел храм раньше:

Фото Львовская епархия УПЦ МП

А вот как выглядит храм после того, как его обчистил священник УПЦ МП:

Фото drohobych-rada.gov.ua

Фото drohobych-rada.gov.ua

Фото drohobych-rada.gov.ua

Как сообщал Главред, 27 мая Собор УПЦ МП заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. В то же время в УПЦ МП уточнили, что просто "еще раз подчеркнули" уже существующий статус и не разрывают отношения с РПЦ. Донецкая и Крымская епархии УПЦ МП, расположенные на оккупированных территориях, заявили, что не принимают решения Собора.

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