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"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в Одессе

24 апреля 2022, 21:49

Во время тревоги в Одессе мама с малышкой прятались в ванне.

Одессса
Одессса / соцсети

23 апреля российские оккупанты ракетами обстреляли Одессу. Семья с трехмесячным ребенком попыталась спрятаться в ванной, но снаряд насквозь пробил многоэтажный дом.

Снаряд попал между третьим и четвертым этажами. В результате этажи, которые были ниже пятого - уже непригодны для жизни.

"На месте происшествия люди рассказывали, что сразу же начался сильнейший пожар. Спуститься было крайне проблематично из-за сильного задымления. Люди использовали подручные материалы, обматывали шарфами свои лица. Выбегали в том, что было на них", – сообщает Настоящее время,

Отмечается, что во время тревоги в Одессе мама с малышкой прятались в ванне.

"Многие решили попытаться уберечься по принципу двух стен. Но в случае со снарядом в жилом комплексе это не помогло. Та семья, где погибла мама, бабушка и трехмесячная девочка, пряталась в ванной. В это же время их глава семейства, муж, вышел в магазин, чтобы купить продуктов к праздничному столу. Какие-то 30 минут и он вернулся домой, но ему уже не было к кому возвращаться", - сообщили журналисты.

В результате ракетного удара по городу 23 апреля погибла Валерия Глодан вместе со своей 3-месячной дочкой. Также от атаки российских войск погибла мама Валерии.

Муж Валерии опубликовал фото погибших жены с ребенком. А на странице девушки ранее были призывы остановить Путина, который "убивает украинцев баллистическими ракетами".

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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