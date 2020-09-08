Выследили и избили: что известно о жестоком нападении на Балуха

Владимир Балух / krymr.com

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого избили в Киеве, обокрали при нападении.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, правоохранители пытаются пообщаться с потерпевшим, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

В полиции заявили, что информация об избиении Балуха поступила к ним около 12 часов. Его избили на территории киевского Гидропарка. У Балуха украли телефон и банковскую карту.

Правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев события. Также полицейские пытаются пообщаться с Балухом в больнице, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Они ждут разрешение врачей.

Материалы инцидента зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

В Офисе президента потребовали "быстрого и полного расследования преступления". В ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в том числе политическая.

В ОП подчеркнули, что отныне ожидают от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений.

По данным издания Украинская правда, у Балуха тяжелая травма головы, его оперируют. УП ссылается на информацию, полученную от своего источника.

Как уточнил народный депутат Николай Княжицкий, свидетели видели, что Балуха избила "русскоязычная компания" за замечание, сделанное им на украинском языке.

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"Свидетели говорят, что Владимира Балуха избили после празднования дня рождения одного из заключенных Кремля. Рядом сидела русскоязычная компания. Балух сделал им замечание на украинским языке. Затем его выследили и избили", - написал депутат в Facebook.