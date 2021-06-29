Вытаскивали из пожара: в Житомирской области у подростков в руках взорвался газовый баллон

Ребята получили термические ожоги и попали в больницу / Facebook

На Житомирщине в селе Соболевке 28 июня пострадало двое подростков, в руках у которых взорвался баллон с газом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, происшествие случилось в одном из домохозяйств местной 61-летней жительницы. Там загорелась хозяйственная постройка. Пожар домочадцы пытались потушить самостоятельно.

В частности, внук хозяйки дома, 15-летний житель столицы, и его друг, 13-летний местный житель, вытаскивали из горящего помещения баллон с газом. Он взорвался, в результате чего оба подростка получили термические ожоги и попали в специализированное отделение областной больницы.

Напомним, в прошлом году в городе Газиантеп на юге Турции в медучреждении взорвался кислородный аппарат. Погибли 8 пациентов с коронавирусом.

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.

Реклама

Добавим, 7 февраля, в Черновцах произошло ЧП - в помещении торгового центра Майдан прогремел взрыв. В результате повылетали окна и повредилось само помещение.

Взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена.

По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.