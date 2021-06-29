УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вытаскивали из пожара: в Житомирской области у подростков в руках взорвался газовый баллон

29 июня 2021, 18:25
Прослушать новость
Остановить

Парней госпитализировали в медучреждение с ожогами тела.

Газовый баллон
Ребята получили термические ожоги и попали в больницу / Facebook

На Житомирщине в селе Соболевке 28 июня пострадало двое подростков, в руках у которых взорвался баллон с газом.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирской области, происшествие случилось в одном из домохозяйств местной 61-летней жительницы. Там загорелась хозяйственная постройка. Пожар домочадцы пытались потушить самостоятельно.

В частности, внук хозяйки дома, 15-летний житель столицы, и его друг, 13-летний местный житель, вытаскивали из горящего помещения баллон с газом. Он взорвался, в результате чего оба подростка получили термические ожоги и попали в специализированное отделение областной больницы.

Напомним, в прошлом году в городе Газиантеп на юге Турции в медучреждении взорвался кислородный аппарат. Погибли 8 пациентов с коронавирусом.

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Возраст погибших составляет от 56 до 85 лет.

Реклама

Добавим, 7 февраля, в Черновцах произошло ЧП - в помещении торгового центра Майдан прогремел взрыв. В результате повылетали окна и повредилось само помещение.

Взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена.

По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.

взрыввещества новости Украины новости Житомира
Сейчас вы просматриваете новость «Вытаскивали из пожара: в Житомирской области у подростков в руках взорвался газовый баллон». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Между тюльпанами и кукурузой, или Почему мы не умеем зарабатывать на своей землеМежду тюльпанами и кукурузой, или Почему мы не умеем зарабатывать на своей земле Врач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать виноВрач назвала продукты, с которыми нельзя сочетать вино Мир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутантаМир закроют на замок: ВОЗ допустила новый локдаун из-за индийского коронавируса-мутанта Фекальная атака: на Буковине отец студента искупал в нечистотах взяточницу-педагогаФекальная атака: на Буковине отец студента искупал в нечистотах взяточницу-педагога Новая военная операция России: журналист раскрыл главный план Путина по УкраинеНовая военная операция России: журналист раскрыл главный план Путина по Украине

Последние новости

19:07

В июле подписчиков PS Plus ждёт одна из лучших бесплатных раздач

18:55

Рада отменила штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию Видео

18:49

"Я тебя, су**, найду и переломаю все кости": в Запорожье мужчина жестоко избил женщину в магазине Видео

18:42

В США создали уникальную маску, которая может определить COVID Видео

18:38

Как Германия призналась, что она военный союзник России мнение

Реклама
18:25

Вытаскивали из пожара: в Житомирской области у подростков в руках взорвался газовый баллон

18:00

Анна Седокова в кроссовках и без лифчика показала грудь крупным планом

17:58

Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Видео

17:56

Стали известны подробности и дата выхода GTA 6 Видео

17:51

Малому и среднему бизнесу предложили платить за электроэнергию по фиксированному тарифу

17:43

Драматические события и переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль-2021

17:27

Ответил на хамство: в Днепре пассажир и водитель автобуса устроили мордобой Видео

17:12

Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече Видео

16:57

Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

16:52

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане

16:49

Samsung показала будущее Galaxy Watch – новую оболочку, созданную с Google Видео

16:45

На Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерч Видео

16:40

95% поражения легких и инсульт: на Ивано-Франковщине мужчина чудом выжил после COVID-19

16:35

"Меня порадовали!": в Санкт-Петербурге уличный музыкант с гордостью исполнил гимн Украины Видео

16:32

Официально: сериал Благие знамения продлили на второй сезон

Реклама
15:55

Останется прежней: Кабмин решил не повышать цену на электроэнергию для украинцев Видео

15:54

Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла закон с предложениями Зеленского Видео

15:50

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

15:45

На Николаевщине стартовал новый этап "Большой стройки" бетонной трассы Н-14

15:43

В украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры

15:41

Гороскоп на июль-2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей

15:24

Невероятное вишневое варенье без косточек на зиму: пошаговый рецепт Видео

15:22

От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливо

15:14

Меган Фокс совершила каминг-аут и произвела фурор

15:10

Рада поддержала закон, отдающий иностранцам решающие голоса при назначении судей Видео

15:04

"Это невыносимо": директор МакSим из больницы обратилась к фанатам и СМИ

14:50

В Telegram появился инструмент для поощрения владельцев каналов

14:43

Спас троих детей: на Прикарпатье ищут отца, вытолкнувшего дочерей из воды Видео

14:25

"Рада разваливается": депутат Скороход засветилась в парламенте со скандальным принтом на пиджаке

14:12

Китайцы сделали смартфон, который заряжается за 10 минут и умеет менять цвет Видео

14:07

"Моральное жлобство и ложь": Mamarika поссорилась с мужем перед родами

13:56

Ногами по голове: в Польше до полусмерти отметелили украинца за разговор на родном языке

13:41

Минздрав: привитых индийской вакциной CoviShield украинцев должны выпускать за границу Видео

13:37

Прямо на ходу: в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами Видео

13:34

Легендарный режиссер Квентин Тарантино уходит из кино

Реклама
13:06

Бесконечный штурм и борьба: что сулит Тельцу гороскоп на июль-2021

13:04

На шаг ближе к дешевым айфонам: служба поддержки Apple заговорила по-украински

13:03

В Минздраве хотят не пускать в школу невакцинированных учеников

12:45

Результатами "Большой стройки" Зеленского пользуются уже миллионы украинцев - эксперт

12:35

Microsoft выпустила первую публичную бета-версию Windows 11: как установить

12:34

Кроме CoronaVac и CoviShield: Кипр упростил въезд для вакцинированных украинцев, однако не для всех Видео

12:32

"Атомный гриб" над Киевом: появилось объяснение пугающего атмосферного явления Видео

12:28

Когда в поездах Украины обновят вагоны: Сумская публично потребовала от Укрзализныци ответа Видео

12:22

В Евросоюз не пускают всех привитых вакциной Covishield: в Индии объяснили, почему Видео

12:05

Драки у Офиса Зеленского: ФОПы с гробами устроили столкновения с полицией Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять