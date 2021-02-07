В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре

Возможно, внутри ТЦ взорвался газовый баллон. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
Утром в воскресенье, 7 февраля, в Черновцах произошло ЧП - в помещении торгового центра Майдан прогремел взрыв. В результате повылетали окна и повредилось само помещение.
Данных о пострадавших нет. Об этом пишет местное издание Молодой буковинец.
Взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена.
Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.
По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.
Напомним:
- 6 января в захваченном боевиками "ЛНР" Луганске в одном из многоквартирных домов произошел взрыв, пострадал и попал в больницу "глава народной милиции" псевдореспублики Ян Лещенко.
- 9 января в Полтавской области произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе вблизи села Калайдинцы.
Автор: Анна Багрий