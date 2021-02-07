В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре

В Черновцах прогремел взрыв / molbuk.ua

Утром в воскресенье, 7 февраля, в Черновцах произошло ЧП - в помещении торгового центра Майдан прогремел взрыв. В результате повылетали окна и повредилось само помещение.

Данных о пострадавших нет. Об этом пишет местное издание Молодой буковинец.

Взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена.

Сейчас на месте взрыва работают правоохранители, пожарные и сотрудники газовой службы.

По неподтвержденной информации, возможно, внутри торгового центра взорвался газовый баллон.

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