Требуем расследования: в ООН накинулись на мэра из-за ромов

В ООН раскритиковали политику мэра Ивано-Франковска / Фото: Reuters

Притеснения ромов в Ивано-Франковске раскритиковали в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По информации пресс-службы организации 23 апреля, в ООН обеспокоены сложившейся ситуацией из-за дискриминации ромов со стороны мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива.

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"Дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом по правам человека. Местные власти должны продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в то время, когда Украина и весь мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения", - сказано в заявлении.

В ООН пообещали пристально следить за расследование инцидента и очень надеются, что оно будет тщательным.

"В это время, мы должны работать в солидарности вместе с сообществами и удвоить усилия в борьбе с языком вражды, дискриминацией, нетерпимостью и насилием", - резюмировали в ООН.

Притеснение ромов в Ивано-Франковске

Как сообщалось, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил "запаковать" ромов и вывезти из города.

Также Главред писал, что позже мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, за что ополчился на представителей ромской национальности. Как заявил чиновник в эфире ObozTV, группа ромов, которую он распорядился вывезти за пределы города, создавала социальное напряжение.

По словам градоначальника, группа из порядка 20 ромов проживала в привокзальном парке, использовала детей для мошенничества, попрошайничала в общественных местах и полностью игнорировала требования карантина.

Отметим, вв Министерстве внутренних дел заявили, что инициатива мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о принудительном вывозе из города в Закарпатье всех ромов нарушает права человека и является фактом ксенофобии.