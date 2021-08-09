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Выяснились дата и время прощания с художником Александром Ройтбурдом

9 августа 2021, 23:45
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Прощание с директором Одесского художественного Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в 10:00 во дворе музея.

Александр Ройтбурд
Прощание с художником состоится 11 августа в Одессе

В воскресенье, 8 августа, скончался известный украинский художник Александр Ройтбурд. Прощание с ним пройдет в среду, 11 августа, в городе Одесса, сообщает страница Одесского художественного музея в Facebook.

"Прощание с директором Одесского художественного Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в 10:00 во дворе музея", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот день музей работать не будет.

Для тех же, кто не сможет присутствовать на церемонии прощания лично, будет организована трансляция в Facebook и YouTube.

Кроме того, для желающих проститься с Ройтбурдом из Киева будет организован бесплатный ночной автобус.

Александр Ройтбурд – биография

  • Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.
  • В 1993 году выступил сооснователем ассоциации "Новое искусство" (Одесса).
  • С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999 по 2001 год – президентом. Работал директором Галереи Марата Гельмана в Киеве. Жил и работал в Киеве и Одессе.
  • В декабре 2017-го победил в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея, который возглавил весной следующего года.
  • Несмотря на сопротивление чиновников, с успехом занимал эту должность до последнего время. Во время противостояния художника с городскими властями, в поддержку Ройтбурда в Одессе собирались тысячные митинги.
  • Работы артиста в разное время приобретали PinchukArtCentre (Киев), галерея МоМА (Нью-Йорк, США), художественный музей университета Дюка (Дюрем, США), Модерна галериа (Любляна, Словения).

Александр Ройтбуд был жестоким противником политики украинских властей направленной на поддержку украинского языка и преодоления последствий русификации: "Сегодня власть думает, что путем языковой украинизации, путем усиления праворадикальной идеологии, путем культа Бандеры, она консолидирует нацию. Я считаю, это одна из самых больших их ошибок, это, наоборот, расколет нацию".

Ранее Главред писал, что в воскресенье, 8 августа, на 60-м году жизни скончался известный украинский художник и руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Александр Ройтбурд новости Украины новости Одессы День художника
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