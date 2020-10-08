Выяснилось, во сколько обходится лечение одного пациента с Covid-19

Деньги расходуются государством на лечение одного пациента в стационаре.
На одного пациента с коронавирусом в среднем тратят 20 тысяч гривен из госбюджета, без учета средств от местных властей.
Об этом заявил и.о. главы Нацслужбы здоровья Андрей Виленский в интервью Интерфакс-Украина в четверг, 8 октября.
Деньги расходуются государством на лечение одного пациента в стационаре. При этом в среднем на обеспечение медикаментами и расходными материалами одного больного, который находится на интенсивной терапии, в день могут тратиться 5000 гривен. На лечащегося в палате неинтесивного отделения в день расходуют 900 гривен.
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Виленский считает, что на сегодня система здравоохранения в целом выполняет свою функцию по оказанию помощи пациентам с COVID-19.
Коронавирус 2020: последние новости
- По состоянию на 8 октября, коронавирус в Украине заразил 244 734 человека. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 397.
- Киев попадет в новую карантинную зону. Карантин в Киеве может стать жестким, предупредили в Госпродпотребслужбе.
- Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
- Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.