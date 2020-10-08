Выяснилось, во сколько обходится лечение одного пациента с Covid-19

На одного больного пациента тратят 20 тысяч грн / Reuters

На одного пациента с коронавирусом в среднем тратят 20 тысяч гривен из госбюджета, без учета средств от местных властей.

Об этом заявил и.о. главы Нацслужбы здоровья Андрей Виленский в интервью Интерфакс-Украина в четверг, 8 октября.

Деньги расходуются государством на лечение одного пациента в стационаре. При этом в среднем на обеспечение медикаментами и расходными материалами одного больного, который находится на интенсивной терапии, в день могут тратиться 5000 гривен. На лечащегося в палате неинтесивного отделения в день расходуют 900 гривен.

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Виленский считает, что на сегодня система здравоохранения в целом выполняет свою функцию по оказанию помощи пациентам с COVID-19.

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