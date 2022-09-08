Выяснилось, что делать, если вовремя не успели передать показания счетчика

Что делать, если не успели вовремя передать показания счетчика / from-ua.com

Украинцев волнует важный вопрос - что делать в том случае, если не успели вовремя передать показания счетчика по горячей воде.

Как сообщили в Киевтеплоэнерго, в случае, если вы не передали показания по горячей воде - на этот раз начисления будут произведены по среднему значению данных вашей квартиры за последний год.

После получения актуальных данных счетчика корректировки начислений за горячую воду выполняются автоматически.

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Если показания квартирных счетчиков не передавались более трех месяцев, скорректировать их можно в Коммунальном концерне "Центр коммунального сервиса".

Для этого воспользуйтесь мессенджером в Facebook или Skype.

Украинцам напомнили, что передавать показания счетчиков нужно ежемесячно, начиная с 5 числа.

Если в квартире установлен бойлер и вы не пользуетесь горячей водой, необходимо подавать показания с разницей "0", то есть те же, что предоставляли в прошлый раз.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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