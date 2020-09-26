Выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта Золочевского проведал Зеленский

Золочевский пытался спасти товарища.
Пострадавший в результате авиакатастрофы Ан-16 под Чугуевом 20-летний курсант Вячеслав Золочевский находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное, средней тяжести. В палату его приходил проведать президент Владимир Зеленский.
Врачи заявили Суспільне Харків о том, что состояние Золочевского оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни курсанта на данный момент нет.
"Какой-то помощи в лечении он не требует. Ожогов у него нет", - заявил начальник военно-медицинского центра Эдуард Хоршун.Читайте такжеТрагическое крушение Ан-26: что произошло под Харьковом
В Telegram-канале президента Владимира Зеленского отмечено, что Вячеслав Золочевский отметился героическим поступком - он пытался спасти товарища, который скончался в больнице.
"Один из парней рядом горел, и Слава бросился его гасить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер сегодня утром. Это героизм среди поля смерти", - отметил Зеленский.
Он проведал курсанта и пожелал ему сил и скорейшего выздоровления.
"Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от этой страшной ночи. Вечная память погибшим", - подчеркнул президент.
Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом
- Катастрофа военно-транспортного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области случилась в пятницу, 26 сентября, в 2 километрах от военного аэропорта города. Крушение самолета произошло при попытке захода на посадку лайнера.
- В трагедии погибли 26 человек. На борту самолета находились курсанты и офицеры военного университета имени Кожедуба в Харькове. Еще один курсант скончался в больнице. Выжить удалось 20-летнему Вячеславу Золочевскому, который сейчас находится на лечении.
- В Украине объявлен траур. Президент Владимир Зеленский пребывает с визитом в Харьковской области.
- Предварительной причиной катастрофы самолета ВСУ в Минобороны считают отказ датчика в двигателе самолета.
- В МВД показали видео последних секунд полета Ан-26 перед трагедией. Следователи и эксперты будут устанавливать, что случилось после того, как командир уведомил об отказе левого двигателя самолета.