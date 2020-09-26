Выжившего в авиакатастрофе Ан-26 курсанта Золочевского проведал Зеленский

Зеленский пожелал скорейшего выздоровления курсанту, выжившему в авиакатастрофе военного самолета в Чугуеве / president.gov.ua

Пострадавший в результате авиакатастрофы Ан-16 под Чугуевом 20-летний курсант Вячеслав Золочевский находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное, средней тяжести. В палату его приходил проведать президент Владимир Зеленский.

Врачи заявили Суспільне Харків о том, что состояние Золочевского оценивается как средней степени тяжести. Угрозы жизни курсанта на данный момент нет.

"Какой-то помощи в лечении он не требует. Ожогов у него нет", - заявил начальник военно-медицинского центра Эдуард Хоршун.Читайте такжеТрагическое крушение Ан-26: что произошло под Харьковом

В Telegram-канале президента Владимира Зеленского отмечено, что Вячеслав Золочевский отметился героическим поступком - он пытался спасти товарища, который скончался в больнице.

"Один из парней рядом горел, и Слава бросился его гасить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который, к сожалению, умер сегодня утром. Это героизм среди поля смерти", - отметил Зеленский.

Он проведал курсанта и пожелал ему сил и скорейшего выздоровления.

"Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от этой страшной ночи. Вечная память погибшим", - подчеркнул президент.

Авиакатастрофа Ан-26 под Чугуевом