Взорвали петарду во рту: под Днепром жестоко убили молодого парня

Причастных к убийству пока не нашли, но в полиции уже возбудили уголовное дело.
Жуткое убийство произошло в Днепропетровской области. 3 января в городе Павлограде нашли тело молодого парня, во рту которого взорвали петарду.
Погибшим оказался 26-летний Александр Журавлев. Об этом в Facebook сообщил местный блогер Юрий Марченко.
Судмедэксперты заявили, смерть мужчины наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.
Тетя убитого написала в Instagram, что незадолго до трагедии ее племяннику начали поступать угрозы. Не исключено, что парня убили из-за девушки, с которой у него были отношения.
"Саша позвонил бабушке, когда она ехала от меня в поезде и сказал, что ему срочно нужно выезжать с города. Накануне он говорил, что ему угрожают. Ему угрожали, за ним следили […] Сашу казнили, его мучительно и долго убивали, держали руки (на запястьях следы от синяков) изувечили рот, он знал чью-то тайну", - написала Ольга.
Причастных к убийству пока не нашли, но в полиции уже возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним:
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