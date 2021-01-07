Взорвали петарду во рту: под Днепром жестоко убили молодого парня

Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления / Фото facebook.com/odesapolice

Жуткое убийство произошло в Днепропетровской области. 3 января в городе Павлограде нашли тело молодого парня, во рту которого взорвали петарду.

Погибшим оказался 26-летний Александр Журавлев. Об этом в Facebook сообщил местный блогер Юрий Марченко.

Судмедэксперты заявили, смерть мужчины наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

Тетя убитого написала в Instagram, что незадолго до трагедии ее племяннику начали поступать угрозы. Не исключено, что парня убили из-за девушки, с которой у него были отношения.

"Саша позвонил бабушке, когда она ехала от меня в поезде и сказал, что ему срочно нужно выезжать с города. Накануне он говорил, что ему угрожают. Ему угрожали, за ним следили […] Сашу казнили, его мучительно и долго убивали, держали руки (на запястьях следы от синяков) изувечили рот, он знал чью-то тайну", - написала Ольга.

Причастных к убийству пока не нашли, но в полиции уже возбудили уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним: